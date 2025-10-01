В Прикамье педагог техникума отсудила компенсацию за зарплату ниже МРОТ

Кроме того, на протяжении 7 месяцев педагог получала зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Заниженная оплата начислялась один месяц 2023 года и шесть месяцев 2024 года. Рассмотрение иска преподавателя проводилось в двух судах — первой инстанции и апелляции. Коллегия встала на сторону женщины и постановила назначить ей компенсацию, а также взыскать зарплату за период, когда она была заниженной.