В Прикамье педагог техникума отсудила компенсацию за зарплату ниже МРОТ

Педагог техникума в Пермском крае отсудила компенсацию за зарплату ниже МРОТ, сообщает государственная инспекция труда.
Инцидент случился с преподавателем Добрянского гуманитарно-технологического техникума. Женщина обратилась в суд, чтобы восстановить свои права за заниженную оплату труда. Как оказалось, техникум в одностороннем порядке поменял условия выплат и нарушил срок уведомления о своём решении.
Кроме того, на протяжении 7 месяцев педагог получала зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Заниженная оплата начислялась один месяц 2023 года и шесть месяцев 2024 года. Рассмотрение иска преподавателя проводилось в двух судах — первой инстанции и апелляции. Коллегия встала на сторону женщины и постановила назначить ей компенсацию, а также взыскать зарплату за период, когда она была заниженной.
«Так, судебная коллегия определила взыскать в пользу работника заработную плату за указанные периоды в сумме более 60 тыс руб., в том числе компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы и компенсацию морального вреда», — заключили в инспекции труда Пермского края.