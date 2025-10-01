Ричмонд
Над всей Башкирией прогремели сирены

В Башкирии провели проверку систем оповещения.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 октября, в Башкирии прошла плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны. Мероприятие включало в себя включение электрических сирен и замещение эфира радио- и телеканалов на одну минуту.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, проверка проводилась для оценки состояния готовности системы к работе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Сигнал «Внимание всем» является предупредительным и подается для привлечения внимания населения перед передачей экстренных сообщений при угрозе или возникновении ЧС.

