Британец упал с высоты 3000 метров из-за нераскрывшегося парашюта и выжил

Житель Великобритании, 25-летний Митчелл Дикин, выжил после падения с высоты 3350 метров, его парашюты — и основной, и запасной, не раскрылись, пишет The Sun со ссылкой на полицию Лас-Вегаса.
Уточняется, что Дикин прыгал в паре с инструктором — 54-летним Хироном Аркосом Понсе.
«Пара потеряла управление и рухнула на землю со скоростью от 35 до 45 миль в час (56−72 км/ч, — прим. ред.)», — говорится в материале.
Понсе тоже выжил, но находится в критическом состоянии. У Дикина же были диагностированы несколько переломов и разрыв легкого.
По словам матери мужчины, он специально отправился в США, чтобы исполнить свою мечту и прыгнуть с парашютом.
Федеральное управление гражданской авиации в настоящее время расследует инцидент.