Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британец упал с высоты 3000 метров из-за нераскрывшегося парашюта и выжил

У мужчины не раскрылся и запасной парашют.

Житель Великобритании, 25-летний Митчелл Дикин, выжил после падения с высоты 3350 метров, его парашюты — и основной, и запасной, не раскрылись, пишет The Sun со ссылкой на полицию Лас-Вегаса.

Уточняется, что Дикин прыгал в паре с инструктором — 54-летним Хироном Аркосом Понсе.

«Пара потеряла управление и рухнула на землю со скоростью от 35 до 45 миль в час (56−72 км/ч, — прим. ред.)», — говорится в материале.

Понсе тоже выжил, но находится в критическом состоянии. У Дикина же были диагностированы несколько переломов и разрыв легкого.

По словам матери мужчины, он специально отправился в США, чтобы исполнить свою мечту и прыгнуть с парашютом.

Федеральное управление гражданской авиации в настоящее время расследует инцидент.