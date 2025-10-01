Ричмонд
В Омске отремонтируют подземный переход на перекрестке Интернациональной и Герцена

Стоимость контракта составит 50 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

На капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Интернациональной и Герцена в Омске направят почти 50 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем Telegram-канале.

Работы планируется завершить к Дню города. Чтобы минимизировать неудобства для пешеходов, ремонт будут проводить поэтапно — выходы будут приводить в порядок по очереди.

В рамках обновления усилят конструкции всех шести лестничных сходов, стены и полы облицуют гранитом, а на ступенях установят антискользящее покрытие. Особое внимание уделено доступности: после реконструкции переход станет удобным и безопасным для маломобильных групп населения. Ранее мы писали, что в Омске приступили к строительству самой большой школы в регионе.