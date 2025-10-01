В Омске отремонтируют подземный переход на перекрестке Интернациональной и Герцена

В рамках обновления усилят конструкции всех шести лестничных сходов, стены и полы облицуют гранитом, а на ступенях установят антискользящее покрытие. Особое внимание уделено доступности: после реконструкции переход станет удобным и безопасным для маломобильных групп населения. Ранее мы писали, что в Омске приступили к строительству самой большой школы в регионе.