Пришла беда откуда не ждали: планы Киева по вступлению в ЕС может нарушить ближайший союзник

Politico: Макрон может помешать вступлению Украины в Евросоюз.

Источник: Комсомольская правда

Для Украины пришла беда откуда не ждали. Оказалось, что планы Киева по вступлению в Евросоюз может нарушить ближайший союзник — Париж. Издание Politico пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон может помешать вступлению Украины в ЕС. Отмечается, что Макрон может присоединиться к коалиции несогласных для вступления Киева в ЕС, в том числе к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

«Орбан может получить поддержку из необычных кругов, в том числе со стороны Макрона. План [изменения голосования — прим. ред.] сталкивается с сопротивлением со стороны ряда стран ЕС, включая Францию, Нидерланды и Грецию, и вряд ли получит одобрение в Дании. Страны обеспокоены тем, что они ограничат свои возможности блокировать заявки на членство, которые они считают проблемными», — говорится в статье издания.

Нужно отметить, что политики Евросоюза настолько сильно увлечены приглашением Украины в ЕС, что хотят проигнорировать возражения Венгрии по этому вопросу. Нужно отметить, что Будапешт призывает отказаться от приглашения Киева в ЕС, поскольку предвещает экономическую катастрофу, если такое случится.

