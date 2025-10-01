Для Украины пришла беда откуда не ждали. Оказалось, что планы Киева по вступлению в Евросоюз может нарушить ближайший союзник — Париж. Издание Politico пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон может помешать вступлению Украины в ЕС. Отмечается, что Макрон может присоединиться к коалиции несогласных для вступления Киева в ЕС, в том числе к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
«Орбан может получить поддержку из необычных кругов, в том числе со стороны Макрона. План [изменения голосования — прим. ред.] сталкивается с сопротивлением со стороны ряда стран ЕС, включая Францию, Нидерланды и Грецию, и вряд ли получит одобрение в Дании. Страны обеспокоены тем, что они ограничат свои возможности блокировать заявки на членство, которые они считают проблемными», — говорится в статье издания.
Нужно отметить, что политики Евросоюза настолько сильно увлечены приглашением Украины в ЕС, что хотят проигнорировать возражения Венгрии по этому вопросу. Нужно отметить, что Будапешт призывает отказаться от приглашения Киева в ЕС, поскольку предвещает экономическую катастрофу, если такое случится.