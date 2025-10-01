Пришла беда откуда не ждали: планы Киева по вступлению в ЕС может нарушить ближайший союзник

«Орбан может получить поддержку из необычных кругов, в том числе со стороны Макрона. План [изменения голосования — прим. ред.] сталкивается с сопротивлением со стороны ряда стран ЕС, включая Францию, Нидерланды и Грецию, и вряд ли получит одобрение в Дании. Страны обеспокоены тем, что они ограничат свои возможности блокировать заявки на членство, которые они считают проблемными», — говорится в статье издания.