Казахстанец лишился $18 тысяч из-за незаконного вывоза валюты

По данным ведомства, в аэропорту Актау у пассажира К. обнаружили $28,1 тыс. наличными. При этом, до этого он заявил об отсутствии необходимости декларирования наличной иностранной валюты.
Специализированный суд Актау признал пассажира виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 551 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Мужчина получил штраф в размере 2,2 млн тенге, у него изъяли в доход государства $18,1 тыс. и вернули лишь $10 тыс.
Также в КГД заявили, что еще нашли пассажира авиарейса «Актау — Кутаиси» с $12,5 тыс. Материал направлен в суд.
Ранее сообщалось, что Казахстан конфисковал десятки тысяч долларов у узбеков, возвращавшихся из России.
Что важно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана.
Согласно законодательству РК, наличные деньги и дорожные чеки подлежат декларированию при ввозе или вывозе через таможенную территорию ЕАЭС, если их сумма превышает эквивалент 10 000 долларов США по курсу на день подачи декларации.
Сейчас действует указ президента РК от 14 марта 2022 года № 830, запрещающий вывоз наличной иностранной валюты и денежных инструментов на сумму свыше $10 тыс. по курсу Нацбанка РК на дату вывоза.
Для лиц младше 16 лет сведения о товарах указываются в декларации сопровождающего лица. Каждый член семьи может перемещать валюту в пределах $10 тыс.