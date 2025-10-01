С 10:30 до 11:00 в Петербурге будут проверять систему оповещения

В среду, 1 октября, с 10:30 до 11:00 в рамках общероссийской проверки системы оповещения населения в Санкт-Петербурге будут звучать сирены и громкоговорители, пройдут сообщения по радио и ТВ. Об этом предупреждает МЧС.