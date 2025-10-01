Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 10:30 до 11:00 в Петербурге будут проверять систему оповещения

В среду, 1 октября, с 10:30 до 11:00 в рамках общероссийской проверки системы оповещения населения в Санкт-Петербурге будут звучать сирены и громкоговорители, пройдут сообщения по радио и ТВ. Об этом предупреждает МЧС.

Источник: Коммерсантъ

По данным городского комитета по информатизации и связи, проверку проведут в следующем порядке:

С 10:40 до 10:43 — предупредительный сигнал «Внимание всем!».

С 10:43 до 10:44 — передача информации по радио, телевизионным каналам и сетям операторов связи проводного радиовещания.

С 10:45 до 10:46 — передача речевого сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комитет по госзаказу Петербурга искал оператора системы оповещения по контракту с начальной ценой в 681 млн рублей.