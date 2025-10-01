Путин направил Си Цзиньпину поздравления по случаю 76-й годовщины образования КНР

Президент РФ Владимир Путин в среду, 1 октября, направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 76-й годовщины образования Китая, сообщается на сайте Кремля.
— Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики, — говорится в телеграмме.
Ранее президент поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием. Он отметил, что актер создал неповторимую галерею выдающихся ролей, ставших эталоном профессионального мастерства. Также президент поздравил с юбилеем телеведущего Леонида Якубовича, пожелав ему вдохновения, здоровья и благополучия.
Владимир Путин поздравил с юбилеем известного юмориста Евгения Петросяна, отметив его талант и мастерство импровизации. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля. В поздравлении глава государства пожелал Петросяну крепкого здоровья, вдохновения и долгих лет плодотворной творческой деятельности.
В середине июня Владимир Путин поздравил международный детский центр «Артек» с 100-летием и отметил, что его юбилей является значимым событием для всей страны.