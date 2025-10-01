Ричмонд
В Московском военном округе до конца года призовут более 30 тыс. срочников

Военные комиссариаты Московского военного округа намерены до 31 декабря призвать на срочную службу в армии более 30 тыс. человек. Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе военного округа.

Источник: РИА "Новости"

Отправки призывников на службу уже запланированы и начнут осуществляться с 15 октября. Большинство призывников направят в учебные соединения и воинские части. Там им предстоит освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность. По окончании обучения их направят в войска, уточнили в пресс-службе.

На этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва. В его рамках планируется призвать 135 тыс. человек. Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря и коснется мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Генштаб ВС России сообщал, что в Москве, Республике Марий Эл, а также Рязанской и Сахалинской областях будут рассылать только электронные повестки. Замначальника главного организационного-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский обещал, что призывников не будут задействовать в проведении боевых действий.