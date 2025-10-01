В Московском военном округе до конца года призовут более 30 тыс. срочников

На этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва. В его рамках планируется призвать 135 тыс. человек. Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря и коснется мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Генштаб ВС России сообщал, что в Москве, Республике Марий Эл, а также Рязанской и Сахалинской областях будут рассылать только электронные повестки. Замначальника главного организационного-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский обещал, что призывников не будут задействовать в проведении боевых действий.