57% самарцев настаивают на принудительной маркировке ИИ

57% самарцев поддерживают требование к компаниям маркировать искусственный интеллект при коммуникации с клиентами и партнерами: «Не хочу терять свое время». Против этой инициативы высказались лишь 13% респондентов. Еще 30% затруднились с ответом. При этом значительная часть сомневающихся демонстрирует не неопределённость, а недоверие к самой технологии («Я вообще против использования ИИ»).