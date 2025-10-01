Магнитная буря на Земле продолжается уже около 30 часов

Поэтому прогноз на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятным. «Несмотря на возможность снижения бури до “желтого” уровня уже в ближайшие часы, обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации. Более того, прогноз на сутки впервые за много дней включает более чем 50-процентные вероятности формирования на звезде вспышек высшего X класса», — подытожили специалисты.