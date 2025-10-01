Ричмонд
Посольство РФ рекомендовало туристам отложить посещение Мадагаскара

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российским туристам рекомендовано отложить посещение Мадагаскара до нормализации обстановки в республике, а находящимся на острове россиянам — соблюдать осторожность. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Республике Мадагаскар.

Источник: Reuters

«Посольство усилило внутренние меры безопасности и выпустило рекомендации находящимся на острове российским гражданам соблюдать осторожность и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, а туристам, планирующим поездку в страну, — отложить ее до нормализации обстановки», — информировали в диппредставительстве.

Там отметили, что обстановка в столице государства, городе Антананариву, и ряде других крупных городов остается напряженной. «Продолжаются протестные акции, в которых принимают участие достаточно большое число людей, в основном молодежь и студенты. Тем не менее разгул грабежей и беспорядков практически сошел на нет. Правоохранительным органам в целом удалось взять ситуацию под контроль», — пояснили в посольстве, добавив, что в связи с этим возобновляют работу ранее закрытые магазины, учебные заведения, заправки.

В диппредставительстве сообщили, что данных о пострадавших среди россиян не поступало. «Действительно, официально МИД Мадагаскара опроверг информацию о 22 погибших, однако они есть, как и большое число раненых. Сказать реальные цифры не представляется возможным. Информации о пострадавших российских гражданах не поступало», — сообщили в посольстве.