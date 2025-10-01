Посольство РФ рекомендовало туристам отложить посещение Мадагаскара

Там отметили, что обстановка в столице государства, городе Антананариву, и ряде других крупных городов остается напряженной. «Продолжаются протестные акции, в которых принимают участие достаточно большое число людей, в основном молодежь и студенты. Тем не менее разгул грабежей и беспорядков практически сошел на нет. Правоохранительным органам в целом удалось взять ситуацию под контроль», — пояснили в посольстве, добавив, что в связи с этим возобновляют работу ранее закрытые магазины, учебные заведения, заправки.