В Хабаровске пройдет всероссийский форум для отцов и детей

С 19 по 22 октября в Хабаровске состоится всероссийский форум «Настоящие отцы», который проводится в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие соберет 100 молодых отцов со всей России в возрасте от 18 до 35 лет и 100 детей от 5 до 17 лет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.