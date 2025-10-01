В Хабаровске пройдет всероссийский форум для отцов и детей

С 19 по 22 октября в Хабаровске состоится всероссийский форум «Настоящие отцы», который проводится в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие соберет 100 молодых отцов со всей России в возрасте от 18 до 35 лет и 100 детей от 5 до 17 лет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Форум станет площадкой для создания сообщества молодых пап и развития ответственного отцовства. Участников ждут лекции экспертов, тренинги по воспитанию детей, семинары по семейным отношениям и стратегические сессии. Для детей подготовлена отдельная программа: творческие мастерские, игры и совместные активности с родителями.
«Молодых пап ждут лекции от экспертов, общение, форумная работа, стратегические сессии. Детей ждут увлекательные творческие мастерские, игры, общение, знакомства и, конечно же, совместные с детьми физические активности и игры. Основной площадкой проведения форума станет Молодежный культурно-досуговый центр Хабаровска, который открыл в июне этого года президент России Владимир Владимирович Путин в формате видеоконференции», — рассказали в комитете по делам молодежи правительства края.
Подать заявку на участие можно на платформе «Молодежь России» до 5 октября включительно. Форум поможет отцам не только получить новые знания, но и найти единомышленников, готовых вместе развивать проекты в сфере молодежной политики.