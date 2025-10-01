Сварщик Владимир Долгов из Иркутской области вошел в пятерку лучших в стране. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, мастер соревновался в конкурсе «Лучший по профессии» с 37 участниками, которые также одержали победу в региональном этапе.