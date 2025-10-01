Ричмонд
Сварщик Владимир Долгов из Иркутской области вошел в пятерку лучших в стране

Мастер соревновался в конкурсе «Лучший по профессии» с 37 участниками.

Сварщик Владимир Долгов из Иркутской области вошел в пятерку лучших в стране. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, мастер соревновался в конкурсе «Лучший по профессии» с 37 участниками, которые также одержали победу в региональном этапе.

— Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» направлен на повышение престижа рабочих профессий, развитие их мастерства, — подчеркнул министр труда и занятости Приангарья Кирилл Клоков.

Заключительный этап конкурса был посвящен оценке профессионализма участников. Каждый прошел тестирование на знание оборудования, этапов технологических процессов и правил охраны труда. Практическая часть заключалась в выполнении сварки нескольких типов швов на время.

