Сезон охоты на рысь стартовал в Беларуси

С 1 октября по 31 января разрешена охота на рысь. Данная охота в Беларуси была под запретом около 40 лет и разрешена законодательством с 2025 года ввиду роста численности рыси в отдельных регионах страны. При этом рысь, так же как и медведь, в Беларуси имеет бинарный природоохранный статус — является одновременно охотничьим животным и диким животным, отнесенным к видам, включенным в Красную книгу Беларуси. Добыча рыси разрешается на основании плана управления популяцией рыси в Беларуси, утвержденного Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В настоящее время планирование изъятия рыси и, соответственно, охота на нее допускаются в Витебской (15 административных районов), Гомельской (14 районов), Гродненской (2 района) и Минской (8 районов) областях. Допускается добыча рыси любого пола и возраста в течение суток ружейным способом из засады или с подхода в присутствии руководителя охоты, с применением нарезного или гладкоствольного (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) охотничьего оружия. В процессе охоты разрешается использовать охотничьих собак, породы которых определяются решениями пользователей охотничьих угодий.
Кроме того, с 4 октября стартует осенне-зимний сезон охоты на пушных охотничьих животных. Традиционно он начнется с охоты на зайцев с дипломированными гончими собаками (имеющими полевой диплом по зайцу или лисице). При этом с одной собакой могут охотиться не более трех охотников.
«Напоминаем, что незаконная охота (без надлежащего на то разрешения, в запрещенных местах, в запретное время, запрещенными орудиями, запрещенными способами, в запрещенные сроки) влечет административную (штраф от 10 до 30 базовых величин с лишением права охоты), уголовную (штраф, лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права охоты) и гражданско-правовую (возмещение вреда, причиненного окружающей среде) ответственность. Незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей влечет административную (штраф от 20 до 30 базовых величин) или уголовную (штраф, лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) ответственность», — добавили в Госинспекции.
За нарушение правил безопасности охоты предусмотрена административная ответственность (штраф до 30 базовых величин или лишение права охоты).
Кроме того, с 1 октября в Беларуси стартовал сезон загонной охоты на копытных охотничьих животных, который продлится до 31 декабря. Наиболее популярными объектами загонной охоты являются лось, благородный олень, косуля и кабан. −0-