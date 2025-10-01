Жертвы кибермошенников смогут рассчитывать в Башкирии на бесплатную юридическую помощь

Актуальность инициативы депутаты подтверждают статистикой МВД Башкирии: только за 2024 год жители региона потеряли от действий кибермошенников 4,4 миллиарда рублей. В масштабах страны ущерб от интернет-мошенничества вырос с 147 до 200 млрд рублей, увеличившись более чем на треть.