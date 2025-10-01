Жертвы кибермошенников смогут рассчитывать в Башкирии на бесплатную юридическую помощь

Парламент Башкирии принял в первом чтении законопроект, предусматривающий введение бесплатной юридической помощи для жителей республики, пострадавших от кибермошенничества.
Как рассказал председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, согласно законопроекту, жертвы мошенников, использующих интернет для кражи денег, недвижимости или другого имущества, смогут бесплатно получать юридические консультации и помощь в подготовке документов от Государственного юридического бюро. Услуги будут доступны и родителям несовершеннолетних детей, пострадавших от таких преступлений.
Актуальность инициативы депутаты подтверждают статистикой МВД Башкирии: только за 2024 год жители региона потеряли от действий кибермошенников 4,4 миллиарда рублей. В масштабах страны ущерб от интернет-мошенничества вырос с 147 до 200 млрд рублей, увеличившись более чем на треть.
По данным ежегодного опроса Банка России, в 2024 году каждый третий житель страны сталкивался с финансовым кибермошенничеством, при этом 9% пострадавших лишились денежных средств.
