Главные новости 1 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 октября 2025.
Правительство США приостановило работу
1 октября в США официально наступил шатдаун — федеральное правительство приостановило работу после того, как Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. На этот период госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным, будут работать без зарплаты.
Часть стран ЕС не поддержат изменения процедуры приема новых членов
Франция, Нидерланды и Греция выступают против голосования квалифицированным большинством за принятие новых государств в объединение. По данным Politico, эти страны выступают против, так как после изменения процедуры они не смогут блокировать заявки, которые они сами считают проблемными.
Польша отвергла предложение Зеленского закрыть Балтийское море
Об этом заявил президент республики Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet. Он подчеркнул, что подобные шаги не могут предприниматься лишь по заявлениям украинского лидера. В то же время Навроцкий отметил, что безопасность Польши остается приоритетом, а происходящее в Балтийском море вызывает обеспокоенность.
Трамп перешел от политики пряника к кнуту в отношениях с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб заявил об изменении подхода президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта. Об этом он сообщил в интервью европейскому изданию Politico. В частности, Стубб рассказал, что Трамп якобы «перешёл к кнуту», увидев, что «пряник редко работает с россиянами».
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в октябре
Изменения в графике связаны с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. После шестидневной рабочей недели последуют длинные выходные, которые приурочены ко Дню народного единства. Отмечается, что рабочий день субботы — 1 ноября — будет сокращен на час вне зависимости от продолжительности смены сотрудника.