Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 1 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 1 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 октября 2025.

Правительство США приостановило работу

Источник: Reuters

1 октября в США официально наступил шатдаун — федеральное правительство приостановило работу после того, как Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. На этот период госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным, будут работать без зарплаты.

Часть стран ЕС не поддержат изменения процедуры приема новых членов

Источник: AP 2024

Франция, Нидерланды и Греция выступают против голосования квалифицированным большинством за принятие новых государств в объединение. По данным Politico, эти страны выступают против, так как после изменения процедуры они не смогут блокировать заявки, которые они сами считают проблемными.

Польша отвергла предложение Зеленского закрыть Балтийское море

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил президент республики Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet. Он подчеркнул, что подобные шаги не могут предприниматься лишь по заявлениям украинского лидера. В то же время Навроцкий отметил, что безопасность Польши остается приоритетом, а происходящее в Балтийском море вызывает обеспокоенность.

Трамп перешел от политики пряника к кнуту в отношениях с Россией

Источник: AP 2024

Президент Финляндии Александр Стубб заявил об изменении подхода президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта. Об этом он сообщил в интервью европейскому изданию Politico. В частности, Стубб рассказал, что Трамп якобы «перешёл к кнуту», увидев, что «пряник редко работает с россиянами».

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в октябре

Источник: Freepik

Изменения в графике связаны с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. После шестидневной рабочей недели последуют длинные выходные, которые приурочены ко Дню народного единства. Отмечается, что рабочий день субботы — 1 ноября — будет сокращен на час вне зависимости от продолжительности смены сотрудника.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше