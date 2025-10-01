Главные новости 1 октября 2025 года

Об этом заявил президент республики Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet. Он подчеркнул, что подобные шаги не могут предприниматься лишь по заявлениям украинского лидера. В то же время Навроцкий отметил, что безопасность Польши остается приоритетом, а происходящее в Балтийском море вызывает обеспокоенность.