Дуров заявил, что французские спецслужбы замолвили за него словечко в суде

Предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров заявил, что французские спецслужбы «замолвили словечко» за него суду после того, как его команда удалила несколько Telegram-каналов в Молдавии.
О случае предприниматель рассказал в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.
По словам Дурова, осенью прошлого года перед проведением в Молдавии президентских выборов французская разведка попросила заблокировать некоторые Telegram-каналы и связаться для этого с молдавскими властями, предлогом в данном случае выступала борьба с вмешательством в выборы. Команда Дурова, как он отметил, согласилась и, получив небольшой список каналов, удалила некоторые из них, так как, по ее мнению, они на самом деле нарушали правила мессенджера.
После, добавил Дуров, его команде прислали еще один список из десятков каналов, но она не стала их удалять, потому что не увидела серьезных оснований для этого.
Как признался предприниматель, узнав, что французские спецслужбы замолвили за него словечко его следственному судье, он был в недоумении и даже шоке, так как не понимал, какое отношение к делу в отношении него во Франции имеет Молдавия.
В интервью Фридману основатель Telegram также рассказал, в частности, о том, что в 2018 году его могли отравить.