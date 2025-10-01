Дуров заявил, что французские спецслужбы замолвили за него словечко в суде

По словам Дурова, осенью прошлого года перед проведением в Молдавии президентских выборов французская разведка попросила заблокировать некоторые Telegram-каналы и связаться для этого с молдавскими властями, предлогом в данном случае выступала борьба с вмешательством в выборы. Команда Дурова, как он отметил, согласилась и, получив небольшой список каналов, удалила некоторые из них, так как, по ее мнению, они на самом деле нарушали правила мессенджера.