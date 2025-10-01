Ричмонд
Самой старшей жительнице Набережных Челнов — 106 лет

В Набережных Челнах стартовала декада старшего поколения. Об этом на онлайн-пресс-конференции сообщил начальник управления образования Исполкома города Наркиз Кашапов.

Источник: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Самая старшая жительница Челнов — Назира Габдельбаяновна Ахиярова, которой в этом году исполнилось 106 лет. Она родилась 26 мая 1919 года в селе Нижнее Аташево Дюртюлинского района в многодетной семье.

Детство Назиры Габдельбаяновны пришлось на трудные годы: она окончила всего четыре класса. В 1939 году вышла замуж. Когда началась Великая Отечественная война, трудилась в колхозе. Муж ушел на фронт, и в это время она ждала ребенка. От него пришло лишь одно письмо — о том, что завтра они идут в бой. В этом бою он и погиб.

В 1949 году Назира Габдельбаяновна вновь вышла замуж — за фронтовика. Вместе они воспитали семерых дочерей, долгие годы жили в счастливом браке.

Сегодня в Набережных Челнах проживает свыше 125 тысяч пенсионеров. Среди них — 471 ветеран Великой Отечественной войны. 20 горожан уже отметили вековой юбилей.