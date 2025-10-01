Самой старшей жительнице Набережных Челнов — 106 лет

Детство Назиры Габдельбаяновны пришлось на трудные годы: она окончила всего четыре класса. В 1939 году вышла замуж. Когда началась Великая Отечественная война, трудилась в колхозе. Муж ушел на фронт, и в это время она ждала ребенка. От него пришло лишь одно письмо — о том, что завтра они идут в бой. В этом бою он и погиб.