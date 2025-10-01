Обращение губернатора Глеба Никитина ко Дню пожилого человека

«В День пожилого человека хочу сердечно поблагодарить представителей “серебряного” возраста — наших родителей, бабушек и дедушек!» — отметил Глеб Никитин.
Он подчеркнул, что именно старшее поколение передало молодым людям жизненные ценности, трудолюбие и любовь к Родине. Родители воспитали в нас силу характера, стремление к жизни, уважение к истории и традициям. Бабушки и дедушки подарили нам поддержку и заботу, которые помогают справляться с трудностями взрослой жизни.
По словам губернатора, старшее поколение стало примером честности и справедливости, пройдя через сложные этапы новейшей истории страны, сохранив верность своим убеждениям. Они внесли весомый вклад в развитие науки, промышленности, энергетики, транспорта и инфраструктуры, вдохновляя молодёжь на достижения.
Глеб Никитин отметил, что представители культуры и искусства старшего поколения оставили богатое творческое наследие и передали любовь к прекрасному. Благодаря им удалось сохранить традиции и обычаи, формирующие национальную идентичность.
Многие пожилые люди продолжают активно участвовать в общественной жизни, делясь бесценным опытом с молодыми. Волонтёры «серебряного» возраста демонстрируют доброту и неравнодушие, служа примером для окружающих.
Губернатор подчеркнул и важность роли старшего поколения в семье — их советы, забота и участие формируют у детей и внуков представление о любви, взаимопомощи и семейных ценностях.
«Вы — ориентир и пример для молодого поколения, мы всегда рады встречам с вами и благодарны за мудрые наставления», — добавил Глеб Никитин.
В завершение своего обращения глава региона пожелал представителям старшего поколения крепкого здоровья, жизнелюбия и долгих лет жизни.