Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Аляске выбрали самого толстого медведя

Медведь с переломом челюсти выиграл соревнование за звание самого упитанного.

Источник: Комсомольская правда

На Аляске выбрали самого толстого медведя. Им стал 32 Chunk. Об этом сообщает издание The Guardian.

После общественного голосования национальный парк и заповедник Катмай на Аляске объявил победителя «самой масштабной недели упитанного медведя». Соревнование выиграл 32 Chunk, несмотря на то, что большую часть сезона он страдал от перелома челюсти.

Способность животного есть огромное количество лосося и набирать вес, несмотря на травму, позволила ему победить. Как сообщила рейнджер парка Катмай Эшли Монако, чем толще медведь, тем больше шансов у него пережить спячку. Медведь, к слову, сместил с пьедестала первенства медведицу 128 Грейзер, которая последние два года удерживала титул самого толстого медведя Катмай, будучи самым толстым медведем на реке Брукс.

Напомним, ежегодный конкурс «Неделя толстого медведя» в нацпарке Катмай проходил с 23 по 30 сентября. 12 бурых медведей боролись за звание самого упитанного животного.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше