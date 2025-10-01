На Аляске выбрали самого толстого медведя

Способность животного есть огромное количество лосося и набирать вес, несмотря на травму, позволила ему победить. Как сообщила рейнджер парка Катмай Эшли Монако, чем толще медведь, тем больше шансов у него пережить спячку. Медведь, к слову, сместил с пьедестала первенства медведицу 128 Грейзер, которая последние два года удерживала титул самого толстого медведя Катмай, будучи самым толстым медведем на реке Брукс.