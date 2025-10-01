На Аляске выбрали самого толстого медведя. Им стал 32 Chunk. Об этом сообщает издание The Guardian.
После общественного голосования национальный парк и заповедник Катмай на Аляске объявил победителя «самой масштабной недели упитанного медведя». Соревнование выиграл 32 Chunk, несмотря на то, что большую часть сезона он страдал от перелома челюсти.
Способность животного есть огромное количество лосося и набирать вес, несмотря на травму, позволила ему победить. Как сообщила рейнджер парка Катмай Эшли Монако, чем толще медведь, тем больше шансов у него пережить спячку. Медведь, к слову, сместил с пьедестала первенства медведицу 128 Грейзер, которая последние два года удерживала титул самого толстого медведя Катмай, будучи самым толстым медведем на реке Брукс.
Напомним, ежегодный конкурс «Неделя толстого медведя» в нацпарке Катмай проходил с 23 по 30 сентября. 12 бурых медведей боролись за звание самого упитанного животного.