В Иркутск директор комбината питания покинул свой пост

Известно, что экс-директор сам принял решение об уходе с должности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Руководитель муниципального предприятия «Комбинат питания Иркутска» Сергей Калиновский оставил должность по собственному желанию. Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщили в администрации областного центра, отставка директора произошла по личному заявлению Калиновского. Подробности ухода с поста не разглашаются, однако известно, что предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, МУП «Комбинат питания Иркутска» является поставщиком услуг по организации питания в социальных учреждениях города, включая школы и детские сады.