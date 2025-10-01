В Иркутск директор комбината питания покинул свой пост

Руководитель муниципального предприятия «Комбинат питания Иркутска» Сергей Калиновский оставил должность по собственному желанию. Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе городской администрации.
Как сообщили в администрации областного центра, отставка директора произошла по личному заявлению Калиновского. Подробности ухода с поста не разглашаются, однако известно, что предприятие продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, МУП «Комбинат питания Иркутска» является поставщиком услуг по организации питания в социальных учреждениях города, включая школы и детские сады.