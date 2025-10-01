Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей ждёт ещё одно масштабное обновление подземного перехода

В этот раз отремонтируют переходы у ТЦ «Омский».

Источник: Om1 Омск

В Омске отремонтируют подземный пешеходный переход на пересечении улиц Интернациональной и Герцена, рядом с парком имени Дзержинского и ТЦ «Омским». Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

На ремонт подземного пешеходного перехода выделят почти 50 миллионов рублей. Работы будут проводиться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Обновят переход к следующему Дню города.

Рабочие усилят конструкции всех шести лестничных сходов, а переход облицуют гранитом. На ступеньках установят специальное антискользящее покрытие, а также сделают объект доступным для маломобильных групп населения.