Омичей ждёт ещё одно масштабное обновление подземного перехода

В Омске отремонтируют подземный пешеходный переход на пересечении улиц Интернациональной и Герцена, рядом с парком имени Дзержинского и ТЦ «Омским». Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
На ремонт подземного пешеходного перехода выделят почти 50 миллионов рублей. Работы будут проводиться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Обновят переход к следующему Дню города.
Рабочие усилят конструкции всех шести лестничных сходов, а переход облицуют гранитом. На ступеньках установят специальное антискользящее покрытие, а также сделают объект доступным для маломобильных групп населения.