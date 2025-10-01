Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Екатеринбурга готовит под КРТ еще десять участков

В администрации Екатеринбурга разрабатывают под комплексное развитие территорий (КРТ) еще десять площадок. Об этом на пленарной сессии форума 100+ в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» сказал замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.

По его словам, в ближайшее время будет определено окончательно 5−6 площадок, один из них с «красивым памятником».

«Где это площадки, я говорить не буду, потому что есть группа нехороших людей, которые начнут дезинформировать жителей», — пояснил Галямов.

С его слов, в Екатеринбурге уже действуют 18 договоров по КРТ. Спрос на участки среди застройщиков, как отметил Галямов, по-прежнему высокий, о чем свидетельствуют большие суммы торгов. \

В августе в мэрии заявляли, что в Екатеринбурге насчитывается 379 аварийных домов. С 2022 года мэрия приняла 18 решений по передаче ветхих и аварийных домов под КРТ, заключено 16 договоров по 11 жилым и 5 нежилым площадкам. В ближайшие 10 лет в Екатеринбурге под КРТ могут попасть более 2 тыс. домов. Сергей Беляев.