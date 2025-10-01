Мэрия Екатеринбурга готовит под КРТ еще десять участков

В августе в мэрии заявляли, что в Екатеринбурге насчитывается 379 аварийных домов. С 2022 года мэрия приняла 18 решений по передаче ветхих и аварийных домов под КРТ, заключено 16 договоров по 11 жилым и 5 нежилым площадкам. В ближайшие 10 лет в Екатеринбурге под КРТ могут попасть более 2 тыс. домов. Сергей Беляев.