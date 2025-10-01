15 тонн перопухового сырья поставили из Ростовской области в Китай

С 22 по 26 сентября 2025 года в Ростовской области на экспорт в Китай оформили 15 тонн пухоперьевой смеси. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Продукцию признали безопасной, она в полном объеме соответствовала требованиям страны-импортера. Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — говорится в сообщении ведомства.
Нарушений в части законности происхождения продукции не зафиксировали. Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».
Напомним, ранее из Ростовской области в Абхазию экспортировали готовую молочную и мясную продукцию (8 тонн и 2 тонны), а также корма для непродуктивных животных (более 15 тонн).
