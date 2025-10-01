Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15 тонн перопухового сырья поставили из Ростовской области в Китай

В Ростовской области на экспорт отправили партию пухоперьевой смеси.

Источник: Комсомольская правда

С 22 по 26 сентября 2025 года в Ростовской области на экспорт в Китай оформили 15 тонн пухоперьевой смеси. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукцию признали безопасной, она в полном объеме соответствовала требованиям страны-импортера. Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — говорится в сообщении ведомства.

Нарушений в части законности происхождения продукции не зафиксировали. Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».

Напомним, ранее из Ростовской области в Абхазию экспортировали готовую молочную и мясную продукцию (8 тонн и 2 тонны), а также корма для непродуктивных животных (более 15 тонн).

Подпишись на нас в Telegram.