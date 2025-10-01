Список запрещенных в Беларуси изданий пополнился книгами Саши Филиппенко и Ирвина Уэлша

В итоге запретили распространять в Беларуси книги Саши Филипенко «Слон» и «Красный крест», книгу Вольфа Эрльбруха «Утка, смерть и тюльпан», ряд книг Ирвина Уэлша, в том числе «Клей», «На игле», «Кошмары Аиста Марабу» и другие. Под запрет также попали книги: «18+» Наташи Гейден, «Мой полицейский» Бетана Робертса, «Белая дорожка, черная судьба» Леонида Сухорукова, «Бастард фон Нарбэ» Натальи Игнатовой и еще ряд изданий.