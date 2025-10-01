Список запрещенных в Беларуси изданий пополнился книгами Саши Филиппенко и Ирвина Уэлша

В Беларуси расширен список запрещенных к распространению печатных изданий. Подробнее рассказали в Министерстве информации.
Так, список запрещенных в Беларуси изданий пополнился еще 32 изданиями. Соответствующее решение было принято Республиканской комиссией по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции.
— Все эти издания способны нанести вред национальным интересам Беларуси, — подчеркнули в Мининформации.
В итоге запретили распространять в Беларуси книги Саши Филипенко «Слон» и «Красный крест», книгу Вольфа Эрльбруха «Утка, смерть и тюльпан», ряд книг Ирвина Уэлша, в том числе «Клей», «На игле», «Кошмары Аиста Марабу» и другие. Под запрет также попали книги: «18+» Наташи Гейден, «Мой полицейский» Бетана Робертса, «Белая дорожка, черная судьба» Леонида Сухорукова, «Бастард фон Нарбэ» Натальи Игнатовой и еще ряд изданий.
В Мининформации напомнили, что для распространителей продажа запрещенной печатной продукции грозит аннулированием лицензии.
На данный момент список запрещенных печатных изданий включает 173 позиции.
