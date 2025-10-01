В Самаре завершается «сезон фонтанов»

К зимнему периоду в Самаре подготовят фонтаны в скверах на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, Чапаевской и Красноармейской, в сквере Речников, «Шанхай» и 30-летия Победы, на бульваре по ул. Стара-Загора, на набережной. К зиме будут подготовлены и новые «сухие» фонтаны в сквере Экономистов и Восточном, установленные в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».