Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года возросло почти на $20 млрд

С начала года состояние богатейших бизнесменов России выросло на 19,681 млрд долларов. Об этом говорится в статье издания Bloomberg.
Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, соучредитель мессенджера Telegram Павел Дуров заработал $4,82 млрд с начала года, увеличив своё состояние до $15,8 млрд. Акционер крупнейшего производителя железной руды в России, компании «Металлоинвест», Алишер Усманов также показал значительный рост своего состояния на $3,22 млрд, достигнув отметки в $16,4 млрд. Одновременно с этим основатель «Северстали» Алексей Мордашов получил прибавку в $3,41 млрд, и его состояние выросло до $26,6 млрд.
При этом в списке есть российский бизнесмен, который понес наиболее значимые убытки. Им является председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. В статье иностранного источника говорится, что его состояние уменьшилось на $3,17 млрд, до $22,7 млрд.
