Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года возросло почти на $20 млрд

Ранее KP.RU сообщил, что Павел Дуров дал большое интервью, где ответил на многие вопросы. В частности, миллиардер рассказал, что его пытались убить в 2018 году. Дуров заявил, что получил некий подарок, а после чего почувствовал себя плохо, он практически ослеп, оглох и не мог нормально двигаться. Кроме того, Дуров рассказал, почему крайне изберателен в еде и по какой причине отказался от алкоголя совсем.