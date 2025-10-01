В школах Башкирии наблюдается острая проблема с нехваткой педагогов

Требуется математик
— У моего сына-восьмиклассника с 1 сентября нет уроков физики. На собрании нам сказали, чтобы дети самостоятельно изучали предмет, так как в конце года придется сдавать экзамен. В общем дали понять, что учитель вряд ли отыщется и поэтому, как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — рассказывает мама ученика школы N8 в Сибае Башкортостана.
По первому образованию я учитель, и у меня в республике много одногруппниц-педагогов. Почти все они сегодня работают на две ставки, порой ведут по нескольку разных предметов, чтобы устранить дефицит кадров.
— На одной ставке и 30 тысяч рублей не будешь получать. Поэтому мы буквально живем в школе. И руководству от этого только хорошо — за счет увеличения нашей нагрузки они выполняют майские указы президента по росту заработной платы педагогов. На самом деле растет она незначительно за счет того, что учитель пашет как проклятый, — рассказывает преподаватель средней школы из Ишимбая Ирина Сычева.
Сложный вопрос
Отпугивают от работы в школе не только небольшие зарплаты, но и в целом снижение авторитета педагога. Случаев, когда ученики педагога доводят, а потом снимают его эмоциональную реакцию на камеру телефона и травят в соцсетях, можно припомнить много. Родители в таких ситуациях обвиняют школу… Но во всем ли стоит винить педагогов? Еще одна проблема — растет число особенных детей с ментальными нарушениями.
Сейчас в каждом потоке есть классы «выравнивания». По сути в них учатся дети с задержкой умственно-психического развития, но нередко родители не хотят признавать проблему и не отдают их в коррекционные школы. Стало быть, мы обязаны заниматься с такими ребятами по обычным учебникам и обычной школьной программе. Это неимоверно сложно. У меня есть ученик на домашнем обучении, он вообще не говорит, но тоже занимается по обычной программе. От него все учителя отказались, меня же директор уговорил, но что с ним делать, не знаю.
Мешают привлечению кадров в школы также постоянно меняющиеся правила игры, введение все большего объема дополнительной нагрузки на педагогов. Их привлекают к работе на выборах, уборке территорий, к разного рода общественным акциям. А еще у учителей стало много отчетной работы.
— В прошлом году нас заставили зарегистрироваться на платформе «Сферум». Мы с коллегами друг другу из соседних кабинетов звонили посредством этого мессенджера, ставили лайки, чтобы показать активность работы на этой площадке. Только привыкли к ней, как в этом году придумали МАХ — опять надо там регистрироваться, переносить чаты. Все это уже вызывает раздражение, — поделилась педагог из сельской школы Тансылу Сабитова.
Часто учителям завидуют, что у них длинные отпуска и всегда летом. Но на самом деле несмотря на формально начавшийся отпуск весь июнь проходит в детском лагере, на экзаменах, в ремонте кабинета. В августе они выходят на приемку школы, посреди лета еще бывают отработки с классом и так далее.
Есть поддержка
В министерстве просвещения РБ проблему признают, но считают, что в регионе ведется планомерная работа по привлечению кадров в школы, в том числе по их социальной поддержке.
— Например, педагогическим работникам, молодым специалистам до 35 лет, работающим в государственных образовательных организациях, выплачивают 3450 рублей ежемесячно в течение пяти лет непрерывной работы на педагогической должности. А специалистам и руководящим работникам в государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, установлена компенсационная выплата. Молодым педагогам республики положены стимулирующие выплаты. Также ежегодно выделяются гранты молодым ученым, работающим в сельской местности, — в размере 690 тысяч рублей каждому. По программе «Земский учитель» в Башкортостане выплаты получили 11 учителей в этом году и 27 учителей получат в 2026 году, — рассказали в ведомстве.
Для повышения интереса школьников и абитуриентов к педагогической деятельности создано 119 профильных педагогических классов в 83 школах региона.
На данный момент свободных вакансий учителей — 412. Всего в школах республики трудится чуть более 31 тысячи педагогов. По данным Управления образования Уфы в башкирской столице укомплектованность сотрудниками образования составляет 93 процента. Преимущественно возраст педагогов составляет 50−54 года.
Для обеспечения школ кадрами в Уфе организовано целевое обучение. На сегодняшний день на Платформе от образовательных организаций города представлены более 200 заявок на обучение по целевым договорам. В 2025—2026 учебном году в БГПУ имени Акмуллы зачислены по целевому обучению 70 выпускников уфимских школ.
В сентябре в образовательные организации города пришли на работу 227 молодых специалистов (выпускников БГПУ) и 160 студентов старших курсов педагогических направлений.
— Эти усилия были объединены для создания условий эффективного развития отрасли образования города, а самое главное — для восполнения кадрового дефицита и привлечения молодых специалистов в школы и детские сады города. Несмотря на многогранную работу, образовательные организации сталкиваются с нехваткой педагогических кадров, — отметили в Управлении образования.
В Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы рассказали, что в этом году выпуск молодых специалистов для разных областей социальной сферы составил чуть больше 1000 человек, из них учителей-предметников — 542.
Многие начинают работать в школах уже со студенческой скамьи, доля трудоустройства по специальности в первый год выпуска составляет 70 процентов. Остальные продолжают обучение в магистратуре. И с учетом того, что у нас в основном женский контингент, девушки создают семьи и уходят в декретный отпуск.
В университете также рассказали, что в вузе стали традиционными встречи глав районов, представителей отделов образования администраций со студентами-земляками. На этих встречах студентов знакомят с имеющимися вакансиями и обговаривают условия работы. В последнее время главы муниципалитетов предлагают самую разную помощь — от предоставления жилья, земельных участков до выплаты подъемных. Каждый район исходит из своих возможностей.
Кстати
По оценке Счетной палаты РФ, в стране не хватает около 30 процентов учителей. Число педагогов в системе начального и среднего образования сокращается с 2020 года. Особо острая нехватка учителей химии, физики и математики.
По данным профсоюза работников образования, дефицит учителей в российских школах в 2024 году составлял 250 тысяч человек.
Мнение
Салават Сагитов, ректор Акмуллинского университета, депутат Госсобрания РБ:
— Наш вуз помогает в устранении кадрового дефицита в образовательных учреждениях столицы и районов республики, в том числе через целевую подготовку. В этом году в университет принято 120 целевиков, число их растет год от года. В целом приемная кампания 2025 года в Акмуллинском университете завершилась очень удачно. Вуз — один из немногих, кому удалось избежать дополнительного набора, а коммерческий набор провести с положительной динамикой по сравнению с прошлым годом.
Аида Давлетбаева, мама двоих детей:
— Надо отменить такое явление, как репетиторство. Во-первых, учителя в школах теперь в большинстве своем заявляют: «Нанимайте репетитора», перекладывая свои обязанности учить на плечи родителей. А ведь деньги на эти дорогостоящие услуги есть далеко не у всех. Во-вторых, многие талантливые педагоги встают на эту стезю и не возвращаются в школу. Заработок выше, ненужной отчетной работы нет. И, конечно, надо материально стимулировать учителей, чтобы шли работать в школу.