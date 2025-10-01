В школах Башкирии наблюдается острая проблема с нехваткой педагогов

Сейчас в каждом потоке есть классы «выравнивания». По сути в них учатся дети с задержкой умственно-психического развития, но нередко родители не хотят признавать проблему и не отдают их в коррекционные школы. Стало быть, мы обязаны заниматься с такими ребятами по обычным учебникам и обычной школьной программе. Это неимоверно сложно. У меня есть ученик на домашнем обучении, он вообще не говорит, но тоже занимается по обычной программе. От него все учителя отказались, меня же директор уговорил, но что с ним делать, не знаю.