Врач Филёва назвала самые вредные виды кофейных напитков

Растворимый кофе формата «три в одном» специалисты называют самым вредным кофейным напитком. Такое мнение в беседе с RT высказала врач Александра Филёва.
По словам специалиста, именно этот продукт возглавляет список наиболее неблагоприятных вариантов, поскольку содержит большое количество сахара, способного вызывать резкие скачки уровня глюкозы, а также гидрогенизированные жиры и синтетические добавки. Подобные компоненты могут спровоцировать аллергические реакции и негативно повлиять на микрофлору кишечника. Регулярное употребление таких напитков, отметила Филёва, связано с риском нарушений пищеварения, набором лишнего веса, развитием метаболического синдрома и диабета второго типа.
На втором месте, как подчеркнула врач, находятся кофейные напитки с сиропами и взбитыми сливками — например, латте, макиато или моккачино. Они отличаются высокой калорийностью, нередко включают кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, что связывают с неалкогольной жировой болезнью печени. Дополнительный вред, по словам эксперта, вносят и взбитые сливки, увеличивающие количество насыщенных жиров и холестерина, что неблагоприятно отражается на обмене веществ.
Третью позицию занимают фраппучино и другие холодные напитки. Их особенностью является высокая концентрация сахара, ароматизаторов и загустителей. Лёд в составе снижает яркость вкуса, и для компенсации этого, уточнила Филёва, производители увеличивают долю подсластителей.
В «чёрный список» попадает и низкокачественный растворимый кофе. При его производстве используется более интенсивная обработка с применением химических растворителей и высоких температур. Как объяснила врач, это приводит к уменьшению содержания полезных веществ и росту уровня акриламида — вещества, которое считается потенциально канцерогенным.
Эксперт напомнила, что снизить вред от употребления кофе можно, если выбирать качественные зёрна, контролировать количество сахара и добавок, а также не злоупотреблять напитком.
