Врач Филёва назвала самые вредные виды кофейных напитков

На втором месте, как подчеркнула врач, находятся кофейные напитки с сиропами и взбитыми сливками — например, латте, макиато или моккачино. Они отличаются высокой калорийностью, нередко включают кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, что связывают с неалкогольной жировой болезнью печени. Дополнительный вред, по словам эксперта, вносят и взбитые сливки, увеличивающие количество насыщенных жиров и холестерина, что неблагоприятно отражается на обмене веществ.