Baza: Родители жалуются на случаи заражения вирусом Коксаки у своих детей

Наиболее часто заболевают дети в возрасте от трех до шести лет. Родители отмечают, что среди симптомов болезни — высокая температура до 39 градусов, боль в горле, высыпания на руках, ногах и слизистой рта. В одной из частных клиник подтвердили, что рост заболеваемости наблюдается ежегодно и носит сезонный характер.