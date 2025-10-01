Baza: Родители жалуются на случаи заражения вирусом Коксаки у своих детей

Родители сообщают о росте случаев заражения вирусом Коксаки у детей в основном после посещения детских садов. По данным Baza, такие жалобы поступали из Уфы, Орла, Владимира, Тюмени, Новосибирска, Архангельской области и Красноярского края.
Наиболее часто заболевают дети в возрасте от трех до шести лет. Родители отмечают, что среди симптомов болезни — высокая температура до 39 градусов, боль в горле, высыпания на руках, ногах и слизистой рта. В одной из частных клиник подтвердили, что рост заболеваемости наблюдается ежегодно и носит сезонный характер.
Эксперты отмечают, что вирус сильнее всего поражает детей до 10 лет. Он передается контактным путем через предметы, которыми пользуются дети, а также воздушно-капельным способом при чихании.
Однако основной путь заражения — оральный: через немытые руки, зараженную воду и пищу. Прогрессирует вирус преимущественно осенью и весной, когда отмечается наибольшее число случаев среди маленьких детей, передает Telegram-канал.
Примерно в половине случаев заражения вирусом Коксаки болезнь проходит без симптомов, у другой половины пациентов наблюдаются повышение температуры, головные и мышечные боли, болезненные ощущения в горле и животе.