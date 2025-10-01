В Краснодаре арестован соответчик по делу к председателю Совета судей Момотову

На прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Виктора Момотова после его заявления об отставке. Он стал судьей Верховного суда в 2010 году, в 2016-м был избран председателем Совета судей РФ, а в декабре 2022 года переизбран на новый срок.