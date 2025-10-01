Трамвай № 6 в Волгограде возобновил движение с 1 октября

С 1 октября трамвайный маршрут № 6, связывающий «Школу № 36» и «Улицу КИМ» в Волгограде, вновь вышел на линию. Это долгожданное событие стало возможным благодаря завершению основного этапа масштабной реконструкции трамвайных путей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.
Работы велись в Центральном и Дзержинском районах, и теперь пассажиры могут снова пользоваться удобным и экологичным видом транспорта. Интервал движения по маршруту № 6 составит около 15 минут, что позволит планировать поездки с комфортом и без долгих ожиданий. Городские власти планируют поэтапно восстанавливать и другие трамвайные маршруты. Следующий шаг — завершение переоборудования двух тяговых подстанций, после чего на линии вернутся и остальные трамваи, которые так полюбились жителям Волгоградской области.
Напомним, ранее движение возобновили по нескольким популярным направлениям. Среди них — маршруты № 1 «Ул. Мончегорская — Детский центр», № 2 «Школа № 36 — Детский центр», № 4 «Обувная фабрика — Детский центр», № 5 «Жилгородок — Ул. Радомская» и № 10 «Жилгородок — Детский центр», которые уже радуют пассажиров своим возвращением.