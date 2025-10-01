Трамвай № 6 в Волгограде возобновил движение с 1 октября

Работы велись в Центральном и Дзержинском районах, и теперь пассажиры могут снова пользоваться удобным и экологичным видом транспорта. Интервал движения по маршруту № 6 составит около 15 минут, что позволит планировать поездки с комфортом и без долгих ожиданий. Городские власти планируют поэтапно восстанавливать и другие трамвайные маршруты. Следующий шаг — завершение переоборудования двух тяговых подстанций, после чего на линии вернутся и остальные трамваи, которые так полюбились жителям Волгоградской области.