Лаборатории ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в среду, 1 октября, сообщили, что магнитная буря продолжается на Земле уже около 30 часов. Она началась в ночь на 30 сентября и держится на уровне G1-G2.
По данным специалистов, сила магнитного поля снизилась в два раза, что позволяет буре оставаться умеренной. За последние сутки скорость солнечного ветра выросла с 400 до 700 километров в секунду, а температура плазмы увеличилась с 100 до 300 тысяч градусов.
Изменения межпланетной среды в основном ухудшили обстановку, поэтому прогноз на ближайшие сутки остается неблагоприятным. Несмотря на возможное снижение буревого уровня, условия на Солнце и в околоземном пространстве препятствуют нормализации.
Эксперты добавили, что впервые за много дней вероятность вспышек X-класса на Солнце превышает 50 процентов. Поэтому активность звезды и магнитное поле Земли требуют повышенного внимания и наблюдения, передает Telegram-канал ИКИ РАН.
Ранее три вспышки предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце 26 и 27 сентября. 23 сентября на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, и она уже направляется в сторону Земли. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики. Как повышение солнечной активности может отразиться на самочувствии людей, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.