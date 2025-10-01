Более 20 улиц в Керчи останутся без газа

«7 октября с 8 часов утра в связи проведением плановых работ по замене запорной арматуры на газопроводе среднего давления, а также в связи с технологическим присоединением по улице Пушкина и Куль-Обинскому шоссе будет прекращена подача газа по ряду адресов», — сказано в сообщении.