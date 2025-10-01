Собянин: за 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

Одним из главных направлений повышения эффективности московского транспорта является улучшение прилегающих территорий. На месте узких дорожек появляются комфортные тротуары, а неорганизованная парковка заменяется на структурированные парковочные зоны, об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
За последние десять лет были проведены работы по благоустройству территорий около около 450 транспортных объектов. В текущем году планируется обновить более сорока объектов общей площадью свыше 350 гектаров. Это включает станции метро, МЦД и московские городские вокзалы.
Прошлый год ознаменовался созданием удобных подходов и подъездов рядом со станцией МЦД-4 Кусково, что обеспечивает быструю пересадку с наземного транспорта на поезда МЦД.
На 2-ой Владимирской улице и улице Новотетерки были расширены тротуары, обновлено дорожное покрытие, установлены современные энергосберегающие фонари, новые остановочные павильоны и обустроен газон.
Возле станции метро БКЛ «Сокольники» благоустроен небольшой транзитный сквер между 5-й Сокольнической улицей и улицей Матросская тишина. В сквере созданы комфортные условия для тихого отдыха: прогулочные дорожки, новая парковая мебель и перголы с качелями. Также завершены работы по созданию пешеходного маршрута от жилой застройки к станции метро «Аэропорт Внуково» в районе Внуково.
На месте пустыря рядом с многоуровневой перехватывающей парковкой на Северном бульваре появилось общественное пространство в экостиле. Здесь установлены необычные фонари и удобные деревянные скамейки, а подпорная стенка выполнена из архитектурного бетона.
Помимо этого, на пересечении улиц Хачатуряна и Каргопольской появились детская и спортивная площадки. Возле станции Останкино МЦД-3 проложены удобные пешеходные маршруты, добавил Сергей Собянин.
Ранее мэр Москвы сообщил, что в четырех районах Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) были реализованы крупные проекты по благоустройству.