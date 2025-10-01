В Киев приехала сестра короля Великобритании Карла III Анна. Отмечается, что главной целью визита является обсуждение дальнейшей поддержки Украины. Сообщается, что визит Анны был организован по просьбе министерства иностранных дел Великобритании. Об этом пишут ряд украинских изданий.
Отмечается, что программа у принцессы Анны на Украине обширная. Она встретилась с женой главаря киевского режима Владимира Зеленского Еленой. Потом посетила музей, который посвящен Второй мировой войне, а затем провела ряд встреч с политическими деятелями и обычными людьми. Букингемский дворец заявил, что принцесса Анна озабочена судьбой детей, которые провели некоторое время в зоне боевых действий.
Ранее KP.RU сообщил, что в Киев ранее приезжали и другие члены королевской семьи Великобритании. Например, в начале сентября 2025 года в Киев прибыл скандально известный принц Гарри. Его визит был коротким. Сообщается, что Гарри приехал с целью обсудить поддержку Украины.