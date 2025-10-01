Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 69

В провинции Себу введено чрезвычайное положение. Наибольшее число жертв зафиксировано в городе Бого с населением 90 тысяч человек, а также в муниципалитетах Сан-Ремихио и Меделлин. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения города Себу, являющегося столицей провинции.