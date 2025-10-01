Ричмонд
Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 69

Количество погибших при землетрясении на Филиппинах в провинции Себу увеличилось до 69. Об этом в среду, 1 октября, сообщил телеканал ABS-CBN News.

Также число пострадавших составило 147 человек. Местные власти сообщили, что на севере провинции из-за подземных толчков разрушены некоторые здания.

В провинции Себу введено чрезвычайное положение. Наибольшее число жертв зафиксировано в городе Бого с населением 90 тысяч человек, а также в муниципалитетах Сан-Ремихио и Меделлин. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения города Себу, являющегося столицей провинции.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший заявил, что ряд правительственных ведомств участвуют в восстановлении инфраструктуры и оказании помощи населению, а сотрудники бюро противопожарной защиты проводят поисково-спасательные работы, передает телеканал.

Землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее 30 сентября, вызвало значительные разрушения: обрушились четыре здания, повреждены три правительственных строения, а также выведены из строя шесть мостов и одна дорога. Также изначально сообщалось о 20 погибших и 37 раненых.