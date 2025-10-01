К Ксении Собчак подали три иска о взыскании платы за жилье и коммуналку

«В суд поступили три иска Фонда многоквартирных домов Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию к Собчак К. А.», — сообщили в судебном участке ТАСС. Более подробная информация не разглашается. Даты рассмотрения исков пока не назначены.