Административные процедуры в Беларуси пройдут оптимизацию

По словам министра юстиции Евгения Коваленко, работа с населением — одно из ключевых направлений в республике, соответствующее заданному Президентом курсу на построение «государства для народа».
В ходе работы по совершенствованию сферы административных процедур Министерством юстиции совместно с заинтересованными подготовлены изменения в указ от 26 апреля 2010 года № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан». Соответствующий проект указа «О совершенствовании регулирования в сфере жизнедеятельности населения» предусматривает корректировку 265 административных процедур, осуществляемых в отношении граждан: дополнение пятью новыми административными процедурами, исключение 20 административных процедур, а также внесение изменений в сроки и порядок предоставления документов по 240 административным процедурам.
Например, исключаются административные процедуры по выдаче справок для перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг, о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой в лагерь, о пребывании воспитанника в воинской части, выдаче в связи с изменением половой принадлежности документа об образовании (обучении). Как пояснили в Минюсте, исключение административных процедур обусловлено возможностью самостоятельного запроса уполномоченным органом необходимых документов, а также их невостребованностью.
При этом, исходя из практической деятельности государственных органов и организаций, необходимо закрепить новые административные процедуры. К примеру, принятие решения о даче согласия на отчуждение жилого помещения, принадлежащего лицу, обязанному возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, в интересах (в пользу) его ребенка, выдача медицинского свидетельства о годности к работе на морских судах, судах внутреннего плавания, получение доступа к генетическим ресурсам.
Оптимизация административных процедур направлена на сокращение перечня документов и (или) сведений, представляемых гражданином при обращении за административной процедурой. Возможности использования государственных информационных систем и ресурсов позволяют уполномоченным органам самостоятельно запрашивать необходимую информацию.
По ряду административных процедур сокращены сроки их осуществления. Это касается, например, принятия решений о предоставлении жилого помещения государственного жилищного фонда меньшего размера взамен занимаемого, о включении в состав организации застройщиков, выдачи справок об удержании алиментов и их размере, о смерти военнослужащего либо о получении им инвалидности в период прохождения военной службы, выдачи (обмена) национального удостоверения личности моряка и др.
Для обеспечения комфортных условий для граждан и субъектов хозяйствования при реализации их прав и законных интересов Министерством юстиции на постоянной основе осуществляется общая координация деятельности службы «одно окно». Сейчас в стране функционируют 158 служб «одно окно». Законодательство предусматривает около 1,6 тыс. административных процедур, из которых по 245 уполномоченным органом является местный исполнительный и распорядительный орган. Через службу «одно окно» можно подать документы по 214 административным процедурам, из них 143 — для граждан и 71 — для субъектов хозяйствования.
Наиболее популярными среди населения, по информации Министерства юстиции, являются процедуры, связанные с жилищными правоотношениями, трудовой сферой, социальной защитой, а также в сфере архитектуры и строительства.
Министерством юстиции в этом году изучена деятельность 24 служб «одно окно», в том числе с применением таких форматов, как «тайный посетитель» и «тайный звонок». Особое внимание уделялось службам, расположенным в отдаленных регионах, например Браславском, Кричевском, Кобринском и Добрушском.
В целом организация деятельности служб «одно окно» соответствует требованиям законодательства. Вместе с тем сохраняются и проблемные аспекты, такие как направление посетителя в уполномоченный орган для получения консультации, истребование документов, не предусмотренных законодательством. В ряде служб «одно окно» выявлено ненадлежащее информирование заинтересованных лиц. Так, на информационных стендах и официальных интернет-сайтах размещается неполная и (или) неактуальная информация. В Минюсте отметили, что все выявляемые недостатки доводятся до сведения местных исполнительных и распорядительных органов в целях их устранения.
Министр напомнил, что нынешний год положил начало пятилетки качества в стране, одно из стратегических направлений которой — дальнейшее повышение качества жизни людей. «Целью нашей работы должно быть создание таких условий, чтобы, придя в службу “одно окно”, человек чувствовал себя одинаково комфортно, будь то в городе Минске или в самом отдаленном районном центре. И здесь важно все: от времени ожидания в очереди, доступности необходимой информации и грамотности специалистов службы до экстерриториального принципа осуществления административных процедур», — подытожил Евгений Коваленко.