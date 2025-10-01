Административные процедуры в Беларуси пройдут оптимизацию

Министр напомнил, что нынешний год положил начало пятилетки качества в стране, одно из стратегических направлений которой — дальнейшее повышение качества жизни людей. «Целью нашей работы должно быть создание таких условий, чтобы, придя в службу “одно окно”, человек чувствовал себя одинаково комфортно, будь то в городе Минске или в самом отдаленном районном центре. И здесь важно все: от времени ожидания в очереди, доступности необходимой информации и грамотности специалистов службы до экстерриториального принципа осуществления административных процедур», — подытожил Евгений Коваленко.