В Херсонской области ранен председатель Совета депутатов после атаки БПЛА

Сегодня утром в результате атаки вражеского беспилотника типа «Баба-яга» получил ранения председатель Совета депутатов Новой Каховки Валерий Леонтьев. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Срочная новость.

