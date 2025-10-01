В Херсонской области ранен председатель Совета депутатов после атаки БПЛА

Срочная новость.
Сегодня утром в результате атаки вражеского беспилотника типа «Баба-яга» получил ранения председатель Совета депутатов Новой Каховки Валерий Леонтьев. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
