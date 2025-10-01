Ричмонд
Два новых трамвая выйдут на линию в Иркутске

Планируется, что они будут ходить по маршрутам № 1 и 4.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Два новых трамвая выйдут на линию в Иркутске. Вагоны уже разгрузили и распаковали. Совсем скоро специалисты начнут устанавливать кузовы на тележки. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, до 15 октября должны завершить обкатку и техосмотр. Только после этого трамваи начнут курсировать. Планируется, что они будут ходить по маршрутам № 1 и 4.

— В прошлом году обновили еще один вагон. В этом — заказали на заводе еще четыре. Первые два уже поступили, еще два ожидаем в ноябре, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

При изготовлении вагонов сделали несколько доработок для удобства водителей и безопасности пассажиров. Текущая модель оснащена регулируемым полом, это обеспечивает удобство для маломобильных граждан, родителей с детскими колясками и пожилых людей.