Два новых трамвая выйдут на линию в Иркутске. Вагоны уже разгрузили и распаковали. Совсем скоро специалисты начнут устанавливать кузовы на тележки. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, до 15 октября должны завершить обкатку и техосмотр. Только после этого трамваи начнут курсировать. Планируется, что они будут ходить по маршрутам № 1 и 4.