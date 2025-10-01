В Москве лучшим творцам России подарили миллионы рублей

Победителям вручили денежные сертификаты на общую сумму 36 млн рублей. Два финалиста также получили гранты по 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям. Финальные задания некоторых специальностей проходили не только в Москве, но и в Калининграде и на Сахалине. Чемпионат проводится при поддержке федеральных министерств и вошел в национальный проект «Молодежь и дети».