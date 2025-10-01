Ричмонд
Моргенштерна* разыскивают в России из-за долга в 683 тысячи рублей

Рэпер Моргенштерн* задолжал российской налоговой службе более полумиллиона. ФНС начала разыскивать исполнителя, чтобы взыскать 683 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

27-летний музыкант окончательно разорвал бизнес-связи с Россией в конце августа, закрыв своё ИП. В начале специальной военной операции он также вышел из ресторанного бизнеса. Несмотря на это, у рэпера осталась недвижимость в России.

Напомним, что в сентябре 2024 года Моргенштерна* было возбуждено уголовное дело против по статье 330.1 УК РФ за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. В январе 2025 года было арестовано имущество исполнителя на сумму более 200 миллионов рублей, включая дом с гаражом общей площадью 973 квадратных метра и земельный участок площадью около 10 соток в подмосковной деревне Леоново. Певец продолжает выплачивать ипотеку за этот особняк.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.