Моргенштерна* разыскивают в России из-за долга в 683 тысячи рублей

27-летний музыкант окончательно разорвал бизнес-связи с Россией в конце августа, закрыв своё ИП. В начале специальной военной операции он также вышел из ресторанного бизнеса. Несмотря на это, у рэпера осталась недвижимость в России.
Напомним, что в сентябре 2024 года Моргенштерна* было возбуждено уголовное дело против по статье 330.1 УК РФ за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. В январе 2025 года было арестовано имущество исполнителя на сумму более 200 миллионов рублей, включая дом с гаражом общей площадью 973 квадратных метра и земельный участок площадью около 10 соток в подмосковной деревне Леоново. Певец продолжает выплачивать ипотеку за этот особняк.
*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.