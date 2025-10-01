Ричмонд
Актер Сухоруков опроверг сообщения о госпитализации: всё врут, я на коне

СМИ сообщали, что звезду «Брата» экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Артист заявил, что это ложь, он на коне.

Источник: Аргументы и факты

Народный артист России Виктор Сухоруков опроверг aif.ru информацию о своей якобы экстренной госпитализации, заявив, что он на коне.

«Если вы хотите узнать, живой я или мертвый, Сухоруков живой, работает, счастлив, любит всех вас. И не слушайте своих лживых коллег. Это всё неправда. Я на коне, я на пегасе», — сказал звезда фильма «Брат».

СМИ писали, что Сухорукова экстренно госпитализировали с болью и першением в груди, у него якобы оказалась стенокардия.

Весной артист перенес операцию из-за ишемической болезни сердца. Позже появились сообщения о том, что у Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда. Однако он опроверг, что после врачебного вмешательства у него появились осложнения.

Всенародную известность Сухорукову принесла роль киллера — старшего брата Данилы Багрова — в фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». В общей сложности артист снялся в более чем 80 фильмах и сериалах.