С 1 октября в Ростовской области стартовал осенний призыв

Призыв новобранцев в Вооруженные силы России начался на Дону.

Источник: Комсомольская правда

С 1 октября 2025 года в Ростовской области начался осенний призыв на срочную военную службу, набор продлится до 31 декабря.

Рассчитывать на отсрочку могут студенты вузов, колледжей, аспиранты и ординаторы, мужчины, которые ухаживают за детьми или родственниками, сотрудники некоторых ведомств. Для отдельных граждан законодательство предусматривает полное освобождение от службы.

Работу с новобранцами организуют областная призывная комиссия и 62 местные комиссии в муниципалитетах. Особое внимание в этом году уделят медицинскому обследованию юношей. Будет усилен контроль за своевременным прохождением как основного, так и дополнительного медосмотра, а также вакцинации.

Отдельное требование касается курсантов учебных организаций ДОСААФ России, им необходимо завершить все занятия и сдать экзамены до того, как призыв завершится.

Региональные власти подчеркивают, что задание весеннего призыва от Министерства обороны России было выполнено Ростовской областью полностью и в установленные сроки.

