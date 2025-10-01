С 1 октября в Ростовской области стартовал осенний призыв

Работу с новобранцами организуют областная призывная комиссия и 62 местные комиссии в муниципалитетах. Особое внимание в этом году уделят медицинскому обследованию юношей. Будет усилен контроль за своевременным прохождением как основного, так и дополнительного медосмотра, а также вакцинации.