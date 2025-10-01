В Хабаровске суд лишил водителя прав из-за психического расстройства

Как указала прокуратура, мужчина состоит на учете в органах здравоохранения с диагнозом из спектра хронических психических расстройств и не имел стойкой подтвержденной ремиссии в течение как минимум трёх лет — условие, которое делает управление автомобилем противопоказанным. Продолжение вождения создавало реальную угрозу ДТП, причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.