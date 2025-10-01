Ричмонд
В Хабаровске суд лишил водителя прав из-за психического расстройства

Решение суда вступило в законную силу, водитель обязан сдать права.

Источник: Соцсети

В Хабаровске Центральный районный суд прекратил действие водительского удостоверения жителя города из-за отсутствия стойкой ремиссии при хроническом психическом расстройстве. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».

Как указала прокуратура, мужчина состоит на учете в органах здравоохранения с диагнозом из спектра хронических психических расстройств и не имел стойкой подтвержденной ремиссии в течение как минимум трёх лет — условие, которое делает управление автомобилем противопоказанным. Продолжение вождения создавало реальную угрозу ДТП, причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.

Суд постановил, что водитель обязан в течение 10 дней со вступления решения в законную силу сдать удостоверение в отдел ГИБДД Хабаровска.

Требование к УМВД России по Хабаровскому краю о внесении данных в единую базу суд отклонил. Решение суда автоматически является основанием для внесения соответствующих сведений в базы данных.

Решение вступило в законную силу и теперь обязательное к исполнению.