В Хабаровске суд лишил водителя прав из-за психического расстройства

В Хабаровске Центральный районный суд прекратил действие водительского удостоверения жителя города из-за отсутствия стойкой ремиссии при хроническом психическом расстройстве. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
Как указала прокуратура, мужчина состоит на учете в органах здравоохранения с диагнозом из спектра хронических психических расстройств и не имел стойкой подтвержденной ремиссии в течение как минимум трёх лет — условие, которое делает управление автомобилем противопоказанным. Продолжение вождения создавало реальную угрозу ДТП, причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.
Суд постановил, что водитель обязан в течение 10 дней со вступления решения в законную силу сдать удостоверение в отдел ГИБДД Хабаровска.
Требование к УМВД России по Хабаровскому краю о внесении данных в единую базу суд отклонил. Решение суда автоматически является основанием для внесения соответствующих сведений в базы данных.
Решение вступило в законную силу и теперь обязательное к исполнению.