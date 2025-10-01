Ричмонд
К ведущей Ксении Собчак подали три иска о взыскании платы за жилье и коммуналку

В суд поступили иски от Фонда капремонта к Ксении Собчак о взыскании платы за жилплощадь.

Источник: Комсомольская правда

К ведущей Ксении Собчак было подано три иска о взыскании платы за коммунальные платежи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мировой судебный участок 205, в который поступили соответствующие заявления.

Агентство уточняет, что иски были поданы Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. При этом, суть претензий и дата заседания по данному вопросу пока неизвестны.

«В суд поступили три иска Фонда многоквартирных домов Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию к Собчак К. А.», — сообщили агентству.

Между тем, в августе столичный суд взыскал очередной долг с рэпера Тимати. Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале, мировой судья взыскал с Тимура Юнусова (настоящее имя исполнителя) долг по взносам за капремонт.