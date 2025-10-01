Ричмонд
Французский консул посетил велосипедиста Софиана Сехили в СИЗО Уссурийска

Француза задержали в начале сентября по делу о незаконном пересечении границы России.

Источник: Аргументы и факты

Почётный консул Франции посетила в среду, 1 октября, французского велопутешественника Софиана Сехили, который содержится в следственном изоляторе в Уссурийске Приморского края.

По данным РИА Новости, адвокат Алла Кушнир сообщила, что визит был осуществлён в рамках оказания консульской помощи.

Софиана Сехили задержали в начале сентября в Приморье по делу о незаконном пересечении государственной границы России. Уссурийский районный суд арестовал его до субботы, 4 октября, это решение было обжаловано защитой в Приморском краевом суде, но безрезультатно.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин отметил, что задержанный выражает беспокойство из-за отсутствия регулярного душа в СИЗО и непривычной для него пищи, однако остальными условиями содержимого он доволен.

Во вторник Уссурийский районный суд продлил срок содержания Сехили под стражей до понедельника, 3 ноября, защита намерена обжаловать это решение в апелляционном порядке.