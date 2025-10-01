В США туристы нашли в пустыне голую женщину с ранами на ногах и спасли ее

Туристы спасли в пустыне Айдахо в США Хизер Уэймент, которая была объявлена пропавшей без вести, группа обнаружила ее почти полностью обнаженной и с ранами на ногах, пишет New York Post со ссылкой на офис шерифа округа Блейн.
По данным силовиков, Уэймент объявили пропавшей без вести 17 сентября, в последний раз она выходила на связь 16 сентября в районе Прейри-Крик округа Блейн. На поиски девушки отправились несколько поисково-спасительных групп, но они не смогли ее найти.
Женщину обнаружили велосипедисты, которые отправились в тур по пустыне.
«Мы остановились, так как она была явно в плохом состоянии. Она была напугана и очень насторожена. Прошло около получаса, прежде чем она начала говорить», — рассказал один из спасителей Уэймент — Томми Гвинн.
Как сообщила туристам женщина, она заблудилась, ей пришлось раздеться, чтобы перевязать раны на ногах.
«Ей пришлось пересечь многочисленные горы, чтобы добраться туда, где она была. Ночью было так холодно. Удивительно, что она осталась жива», — заявил Гвинн.
Туристы связались с экстренными службами, за Уэймент прилетел вертолет. Женщину госпитализировали, информации о ее состоянии пока нет.
